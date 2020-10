Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.10.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: 81-Jährige bei Auto- und LKW-Kollision schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist eine 81-Jährige am Montagmittag in ein Krankenhaus gekommen. Die Frau war zuvor gegen 12 Uhr mit ihrem Opel Corsa von Kupferzell kommend in Richtung Rüblingen unterwegs. Als ein 43-Jähriger mit seinem LKW in Kupferzell-Feßbach von der Kreisstraße in die Landesstraße einfuhr, übersah er den auf der Landesstraße fahrenden Opel. Infolge gab es eine Kollision. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen, der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 19.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden.

