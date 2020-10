Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Rosenberg: Arbeitsunfall sorgt für Stromausfall

Zwischen 14 Uhr und 14.50 Uhr fiel der Strom am Montagnachmittag in Bofsheim, Götzingen und Teilen Eberstadts aus. Grund war ein Arbeitsunfall im Dörrhofer Weg in Rosenberg. Beim Abladen von Stahlträgern geriet ein Mann mit dem Aufbaukran seines Lkw gegen eine 20 Kilovolt-Leitung. Dies hatte zur Folge, dass der Lkw zu brennen begann. Die Feuerwehr Rosenberg war mit 20 Mann an der Einsatzstelle, der Strom musste kurzfristig abgeschaltet werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Verletzt wurde niemand.

