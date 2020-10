Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Kirchhardt: Auffahrunfall auf der Autobahn

Ein Kleintransporter kollidierte am Montagmorgen mit mehreren am Stauende stehenden Lkw auf der Autobahn 6 bei Kirchhardt. Der 41-Jährige war gegen 10 Uhr mit seinem IVECO Daily auf der Autobahn in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt übersah er vermutlich das Stauende kurz nach dem Parkplatz "Am Bauernwald". Der Mann versucht mit seinem Transporter auszuweichen, streifte jedoch einen Sattelzug. Hierdurch wurde die komplette Fahrzeugseite des IVECO aufgerissen. Der 41-Jährige verlor die Kontrolle über seinem Transporter und kollidierte mit einem weiteren Sattelzug. Von diesem wurde der Wagen auf einen mit Saft beladenen Tanklaster abgewiesen. Durch den Unfall wurde der Fahrer des Transporters nach derzeitigem Stand glücklicherweise nur leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die komplette Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim bis 15.45 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Rappenau abgeleitet.

