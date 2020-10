Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Straelen (ots)

Ein Fall von Unfallflucht hat sich am Freitag, 02.10.2020, auf dem Kaufland-Parkplatz am Beginenpad ereignet. Die Besitzerin hatte ihren grauen VW-Tiguan mit Klever Kennzeichen gegen 13.00 Uhr dort abgestellt. Nach Beendigung des Einkaufs gegen 13.45 Uhr stellte sie frische Unfallschäden an der vorderen rechten Fahrzeugseite und an der Beifahrertür fest, die offenbar beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sind. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Die Polizei Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

