Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2020

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Brand in Feldscheune - Zeugen gesucht

Nach einem Scheunenbrand bei Bad Friedrichshall sucht die Kriminalpolizei Heilbronn nach Zeugen. Personen nahmen am Sonntagnachmittag eine starke Rauchentwicklung zwischen Amorbach, Kochendorf und Oedheim wahr. Daraufhin rückten Polizei und Feuerwehr gegen 16.30 Uhr zu einem brennenden landwirtschaftlichen Heu- und Strohlager aus. Die Einsatzkräfte konnten das in der Scheune brennende Heu und Stroh löschen, bevor sich die Flammen noch weiter ausbreiten konnten. Hierbei entstand Sachschaden, welcher derzeit noch nicht beziffert werden kann. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Laut Zeugenaussagen hielten sich vor dem Brand vier Jugendliche in der Scheune auf, die dabei beobachtet wurden, gezündelt zu haben. Nun sucht die Polizei nach den mutmaßlichen Brandstiftern. Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen oder zu dem Brand machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell