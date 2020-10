Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2020

Eberstadt: Einbruchsserie geklärt

Seit Ende August ereignete sich u.a. in Eberstadt eine Vielzahl von Einbrüchen in Autos, den Kindergarten, einen Einkaufsmarkt und ein Weinhaus. Zudem wurde versucht, in mehrere Wohnhäuser einzubrechen. Der Arbeitsbereich für Seriendelikte der Kriminalpolizei Heilbronn nahm sich der Sachbearbeitung an. Gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei und dem Polizeirevier Weinsberg wurde sowohl offen als auch verdeckt nach den möglichen Tätern gefahndet und ermittelt. Bei der Identifizierung des Tatverdächtigen bekamen die Ermittler zudem noch Unterstützung von Kommissar Zufall. Weil der spätere Tatverdächtige während des Unterrichts sein Mobiltelefon nutzte, wurde dieses vom Lehrer einbehalten. In der Handyhülle befand sich der Personalausweis eines Geschädigten aus Eberstadt. Der Ausweis stammte aus dem Aufbruch eines Pkw. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnräume des Jugendlichen in der elterlichen Wohnung. Die Wohnungsdurchsuchung wurde am 25. September durchgeführt und hierbei sowohl der 17-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen als auch umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Am 26. September wurde der Jugendliche einem Haftrichter vorgeführt, der den gegen ihn von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

