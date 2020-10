Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Bremse und Gas verwechselt? Infolge 8.000 Euro Sachschaden

Bei einer Irrfahrt hat ein 84-Jähriger mit einem Smart am Freitagnachmittag in Künzelsau einen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8.000 Euro verursacht. Der Mann fuhr gegen 14.30 Uhr in den Vorplatz beim Busbahnhof in der Bahnhofstraße ein, um anschließend auf den dortigen öffentlichen Parkplätzen einzuparken. Dabei verwechselte er offenbar das Brems- mit dem Gaspedal. Infolge überfuhr der Kleinwagen ein Verkehrszeichen, durchbrach eine Hecke und fuhr über eine Freifläche. Auf dieser beschädigte der PKW mehrere Sonnenschirme, Tische und Stühle. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der 84-Jährige kam mit seinem Auto vor den Taxistreifen zum Stehen.

Neuenstein-Eschelbach: Mit Wasserglas brennenden Ofen gelöscht

Ein großes, mit Wasser gefülltes Glas verhinderte am Freitagnachmittag in Neuenstein-Eschelbach Schlimmeres. In der Frankenstraße hatte gegen 15.30 Uhr ein Ölofen Feuer gefangen. Geistesgegenwärtig löschten Nachbarn den Brand mithilfe des Wasserglases. Auch auf den Feuermelder war Verlass, er schlug Alarm. Nach dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brachten die Einsatzkräfte den Ofen ins Freie. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt.

