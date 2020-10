POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.10.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Obersulm-Willsbach: Sachbeschädigung an einem Pkw. Am frühen Samstagmorgen, zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr, wurde ein blauer BMW 330i auf einem der Parkplätze des Sportheims im Bahnhoffußweg mutwillig beschädigt. Eine unbekannte Person hatte Pflastersteine mindestens 4 Mal gegen die Frontscheibe des Autos geworfen. Die verursachten Schäden werden auf ca. 2.500 Euro beziffert. Ein Zeuge sah 5 jüngere Personen, welche sich in der Nähe des Tatortes aufhielten. Zeugen die Wahrnehmungen zu dem Sachverhalt, der Personengruppe oder dem Täter gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

