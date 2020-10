Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Waldenburg: Unfallbeteiligter nachträglich verstorben

Nach einem schweren Verkehrsunfall letzte Woche, ist ein 68-Jähriger jetzt an seinen Verletzungen verstorben. Der 68-Jährige fuhr am 22. September mit seinem Mazda um kurz nach 15 Uhr von Waldenburg in Richtung Waldenburg-Hohebuch. Dort wollte er auf die Landstraße zwischen Kupferzell und Neuenstein einbiegen, übersah aber offensichtlich den LKW eines 50-Jährigen, der trotz Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern konnte. Der 68-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss wurde er in Krankenhaus gebracht, wo er am Donnerstag seinen Verletzungen erlag.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell