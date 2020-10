Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Ingelfingen: Zeugen nach Unfall gesucht

Weil ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagmorgen in Ingelfingen nicht auf seiner Fahrspur blieb, kam es gegen 8 Uhr zum Unfall. Die Fahrerin eines Skoda Octavia fuhr zu dieser Zeit auf der Bühlhofer Straße in Richtung Bühlhof, als ihr am Ortsausgang von Ingelfingen ein schwarzer Kombi entgegenkam. Der Fahrer des Mercedes hielt den Wagen allerdings nicht auf seiner Spur, sondern geriet mit seinem Gefährt in den Gegenverkehr. Dies veranlasste die Skoda-Fahrerin nach rechts auszuweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fabia prallte gegen den Bordstein, wobei ein Reifen platzte und eine Felge beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ daraufhin den Ort des Geschehens ohne sich um die Folgen seiner Fahrweise zu kümmern. Eventuell hat der Unbekannte auch gar nicht bemerkt, dass der Skoda beschädigt worden war. Es entstanden Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Künzelsau, bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten oder seinem Wagen machen können, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau-Nagelsberg: Vereinsheim beschmiert

Wer weiß, wer ein Sportheim in Künzelsau-Nagelsberg mit Graffiti beschmiert hat? Diese Frage stellt sich nicht nur der Betreiber, sondern auch die Künzelsauer Polizei. Ein oder mehrere Unbekannte waren im Zeitraum zwischen 21 Uhr am Dienstag und 15 Uhr am Donnerstag auf das Sportgelände in der Würzburger Straße gekommen und hatten dort das Vereinsheim mit Farbe besprüht. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, mitzuteilen.

Forchtenberg: Seniorin bei Unfall verletzt

Eine 77-Jährige wurde am Donnerstag nach einem Unfall bei Forchtenberg-Schleierhof von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau fuhr gegen 15.30 in ihrem Kia von Forchtenberg in Richtung Schleierhof, als sie wohl, den an der Abzweigung zum Schleierhofer See verkehrsbedingt stehenden, VW einer 52-Jährigen übersah. Es kam zur Kollision beider Autos, bei der sich die Seniorin leichte Verletzungen zuzog. Es entstanden Schäden in Höhe von knapp 5.000 Euro. Beide PKW wurden abgeschleppt.

B 19 / Kupferzell: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße

Am Freitagmorgen kam es auf der B 19 bei Kupferzell zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Skodas fuhr gegen kurz vor 8 Uhr von Schwäbisch Hall in Richtung der Autobahnanschlussstelle Kupferzell. Kurz nach Westernach kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Citroën eines 63-Jährigen. Der Citroën wurde durch den Zusammenstoß rechts gegen die Leitplanke geschoben, der Skoda wurde abgewiesen, drehte sich einmal um die eigene Achse und kam schließlich auf der Fahrbahn in Richtung der Autobahnanschlussstelle zum Stehen. Die Lenker beider PKW wurden leicht verletzt, der 39 Jahre alte Beifahrer im Citroën schwer. Alle drei wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro.

