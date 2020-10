POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Wer saß am Steuer? Opel gegen Mauer gefahren

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Donnerstagabend aufgrund eines Autounfalls auf der Waisenstraße in Bad Mergentheim. Die Person am Steuer des Opel Omega fuhr gegen 21.30 Uhr von einem Schulparkplatz in der Seegartenstraße in die Waisenstraße ein. Vermutlich aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, kam mit diesem nach links von der Straße ab und prallte dort gegen die Mauer an einem Gebäude. An dem PKW entstand Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. An der Mauer ist mit einem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu rechnen. Bislang ist nicht vollständig geklärt, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt fuhr. An dem Opel befand sich ein 25-Jähriger, der angab am Steuer gesessen zu haben. Nach Zeugenaussagen ist dies aber zweifelhaft. Ein später hinzukommender vermeintlicher Beifahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wer Angaben zu der Person auf dem Fahrersitz machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Mähroboter geklaut und wiedergefunden

Ein Mähroboter wurde in der vergangenen Woche in Bad Mergentheim gestohlen und schließlich knapp 350 Kilometer entfernt, in Erftstadt in Nordrhein-Westfalen wiedergefunden. Der Rasenmäher war zwischen Freitag und Dienstag vom Gelände einer Klinik in der Herderstraße verschwunden. Als der Besitzer den Verlust bemerkte, meldete er nicht nur den Diebstahl bei der Polizei, er konnte auch den aktuellen Standort seines Roboters mitteilen. Das GPS des Mähers zeigte, dass der inzwischen weit gereist und in Erftstadt angekommen war. Eine Streife des Polizeipräsidiums Rhein-Erft-Kreis fand den Mähroboter dann tatsächlich im Kofferraum eines ehemaligen Patienten der Klinik. Der Rasenmäher wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu.

