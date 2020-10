Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 03.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Möckmühl: Pkw überschlagen Am Donnerstag, 01.10.2020, gegen 19.50 Uhr, befuhr ein 22jähriger mit seinem Audi die L1095 von Ernstein kommend in Fahrtrichtung Züttlingen. Auf Höhe KM 0,7 im dortigen Kur-venbereich verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam in den angrenzenden Grünstreifen und daraufhin ins Schleudern. Der Audi kollidierte zunächst mit einer Mauer und schleuderte an-schließend gegen einen geparkten Pkw Suzuki. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Suzuki auf einen weiteren geparkten Pkw Citroen geschleudert. Der Audi überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin wurden leicht. Die 17-jährige Mitfahrerin im Fond wurde schwer verletzt. Sie war im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Vom Rettungsdienst waren mehrere RTW-Besatzungen und 3 Notärzte am Unfallort. Von der Feuerwehr befanden sich 4 Fahrzeuge und 14 Mann am Einsatzort.

