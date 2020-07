Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Münsterstraße

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Zigarettenautomatens fest

Coesfeld (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten sich in der Nacht zum Mittwoch um kurz nach 4 Uhr bei der Polizei. Durch laute Geräusche waren sie auf den Diebstahl eines Zigarettenautomatens aufmerksam geworden. Sie beobachteten zwei Tatverdächtige, die vom der Örtlichkeit mit einem schwarzen Auto in Richtung Senden flüchteten. Alarmierte Polizisten konnten das Auto im Bereich zwischen Senden und Albachten feststellen. In der Nähe des Bahnhofs Albachten hielt das Auto an. Ein Tatverdächtiger wurde vor Ort festgenommen. Der zweite unbekannte Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell