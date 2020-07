Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Coesfeld (ots)

Einen 29-jährigen Nordkirchener traf eine Polizeistreife am Montag (13.7.) um 07:40 Uhr auf der Olfener Straße in Lüdinghausen an. Dabei fiel auf, dass sich am Scooter kein Kennzeichen befand. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

