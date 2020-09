Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Weinsberg-Wimmental: Tödlicher Verkehrsunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Wimmental erlitt am Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer tödliche Verletzungen. Ein 35-Jähriger befuhr gegen 7.45 Uhr die Autobahn mit seinem Laster in Richtung Mannheim. Hierbei übersah er vermutlich das Stauende zwischen der Anschlussstelle Bretzfeld und dem Weinsberger Autobahnkreuz und prallte ungebremst mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines noch langsam vor ihm rollenden Lkws. Durch die Kollision wurde der Mann lebensgefährlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Ebenfalls entstand Sachschaden in Höhe von circa 130.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn in Richtung Mannheim komplett gesperrt und der Verkehr wurde bei Bretzfeld ausgeleitet. Die Vollsperrung konnte gegen 13 Uhr aufgehoben und beide Fahrbahnen wieder freigegeben werden.

