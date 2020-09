Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.09.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Pedelec-Fahrer bei PKW-Kollision leicht verletzt

Ein Pedelec-Fahrer und ein PKW sind am Dienstagvormittag in Tauberbischofsheim zusammengestoßen. Gegen 10.45 Uhr befuhr der 22-Jährige den Gehweg der Mergentheimer Straße in Richtung Tauberkreuzung. An der dortigen Tankstelle wollte der 20-Jährige mit seinem VW Passat auf die Mergentheimer Straße ausfahren. Beide Beteiligte sahen sich zu spät. Bei der anschließenden Kollision stürzte der 22-Jährige zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand kein Sachschaden. Ob das Fahrrad beschädigt wurde, ist bislang nicht bekannt.

Großrinderfeld-Gerchsheim: Linienbus streift PKW

Als ein Linienbus am Dienstag, gegen 14 Uhr, ein parkendes Fahrzeug in Großrinderfeld-Gerchsheim gestreift hat, entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro. Der 55-Jährige am Steuer des Busses transportierte zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise keine Fahrgäste. Als er die Würzburgerstraße in Richtung Abzweigung Lindenstraße befuhr, befand sich auf der Strecke aufgrund des am linken Straßenrand parkenden Autos eine Fahrbahnverengung. Infolge kam es zu der Berührung der Fahrzeuge. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Wertheim: Mountainbikefahrer fuhr in PKW

Entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung war ein Mountainbikefahrer am Dienstagnachmittag bergab auf der Schützenstraße in Wertheim unterwegs. Als ein 74-Jähriger mit seinem PKW bergauf fuhr und von der Wilhelm-Langguth-Straße in die Schützenstraße einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Fahrradfahrer. Der 18-Jährige prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Autos und verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

