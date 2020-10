Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.10.2020

Heilbronn (ots)

Buchen: Nach Angriff auf Baggerfahrer: Täter stellt sich der Polizei

Am Montag, dem 21.09.2020 schoss ein zunächst Unbekannter mit einem Luftdruckgewehr auf einen Bauarbeiter in der Einhardstraße in Buchen. Der zunächst große Kreis potentieller Täter konnte durch Zeugenvernehmungen und ballistische Untersuchungen eingeschränkt werden. Am Donnerstagmorgen wurden drei Objekte, unter anderem auch die Wohnräume des Tatverdächtigen durchsucht und die in Frage kommenden Personen vernommen. Nachdem der Tatverdächtige zunächst jede Tatbeteiligung abgestritten hatte, meldete sich der 38-Jährige Stunden später bei der Polizei Buchen und gab sich als vermeintlicher Täter zu erkennen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde die Tatwaffe aufgefunden und sichergestellt. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, ihnen wird derzeit nachgegangen.

