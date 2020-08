Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Einbruch in Biergarten

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 09.08.2020, wurde in den Biergarten in Koblenz, An der Königsbach, eingebrochen. Der oder die bislang un-bekannten Täter hebelten, bzw. traten die Eingangstür der Gaststätte auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten von den Tätern durchsucht, die es offensichtlich nur auf Bargeld abgesehen hatten. Diese stahlen lediglich eine leere, aber abgeschlossene Kasse samt Schlüssel. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell