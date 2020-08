Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Kiosk

Koblenz (ots)

Einbrecher drangen in der Nacht zum Sonntag, 09.08.2020, gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Kiosks/ Videothek in der Rizzastraße ein. Diese hebelten die Hintertür auf und durchsuchten den Verkaufsraum. Dort wurden eine unbekannte Anzahl Zigaretten und alkoholische Getränke gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690, entgegen.

