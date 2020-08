POL-PPKO: Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen unter Einsatz des Polizeihubschraubers

Polizeipräsidium Koblenz

Der Polizeiinspektion Mayen wurde am 08.08.2020, gg. 22.21 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen an der Grillhütte in Ochtendung gemeldet, bei welcher es zu Schussabgaben und dem Einsatz einer Hiebwaffe gekommen sei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Die Fahndungsmaßnahmen sind beendet, die Ermittlungen dauern zurzeit noch an; nähere Angaben zum Sachverhalt können im Moment noch nicht erfolgen.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wir bitten daher, derzeit von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Medieninformation folgt.

