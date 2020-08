Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Reifen von BMW abgebaut

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 04.08.20, wurden vier hochwertige BMW -M- Felgen im Wert von rund 2500 Euro, von einem in der Franz-Weis-Straße geparkten PKW abgeschraubt und gestohlen. Der 3-er BMW war im Bereich des Sonderpostenverkaufs abgestellt. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell