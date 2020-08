Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Traktorfahrer flüchtet nach Unfall in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Montag, 03.08.2020, 17.00 Uhr, ereignete sich in der Aachener Straße in Koblenz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der Fahrer eines kleinen roten Traktors war dort aus Richtung Metternich kommend, in Richtung Bassenheim unterwegs. Dieser wollte nach rechts in die Mauritiusstraße abbiegen. Hierbei fuhr er einen zu großen Bogen. Der entgegenkommende Radfahrer musste nach rechts ausweichen, um den Zusammenstoß zu verhindern, prallte gegen einen dort befindlichen Poller und stürzte. Hierbei zog sich der 42-jährige Radfahrer diverse Hautabschürfungen am Kopf, an den Armen und den Beinen zu. Er wurde nach dem Unfall in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert. An seinem Bike entstand ein Schaden von rund 150 Euro. Der Fahrer des Traktors entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Radfahrer gab an, dass an dem Traktor eventuell noch ein kleiner Anhänger befestigt war. Bei dessen Fahrer soll es sich um eine männliche Person im Alter zwischen 30 und 40 Jahren gehandelt haben. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.

