Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gestohlener Motorroller wurde wieder aufgefunden

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum 8. April (Mittwoch) einen Motorroller aus der Einfahrt eines Hauses an der Breite Straße. Der Roller konnte am frühen Morgen gegen 7.45 Uhr an der Wilhelm-Classen-Straße mit beschädigtem Zündschloss wieder aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell