Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 03.10.2020 MIT EINEM BERICHT AUS DEM MAIN-TAUBER-KREIS

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Lkw-Aufbruch gesucht In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte(n) sich unbekannte(r) Täter Zutritt zu einem Speditionsgelände in der Ernst-Bauer-Straße im Industriegebiet A81. Hier wurden an zwei dort abgestellten Lkw die Scheiben eingeschlagen und die jeweiligen Tankkarten entwendet. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200 Euro. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, welche hierzu Hinweise geben können, sich auf der Dienststelle unter Tel.: 09341/81-0 zu melden.

