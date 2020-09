Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Oberwambach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer kam es am Freitag, den 11.09.2020 gegen ca. 17:20 Uhr zwischen Almersbach und Oberwambach. Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer befuhr die K 32 aus Almersbach kommend in Richtung Oberwambach. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrer offensichtlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sei Fahrzeug, rutschte über die Gegenfahrbahn gegen die Leitplanke. Dort wurde das Motorrad abgewiesen, der Fahrzeugführer über die Leitplanke in ein angrenzendes Waldstück geschleudert. Durch den Verkehrsunfall wurde der Motorradfahrer Fahrer derart verletzt, dass er mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden musste. Für die Unfallaufnahme musste die K 32 zweitweise komplett gesperrt werden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme konnten Erkenntnisse erlangt werden, dass der Unfallverursacher das Fahrzeug unrechtmäßig genutzt hatte. Weiterhin war er zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste der 42-jährige nicht abgeben, er war gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Folglich wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

