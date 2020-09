Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Spritztour auf Golfplatz endete in umfassenden polizeilichen Maßnahmen

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 11.09.2020 wurde gegen 00:38 Uhr mitgeteilt, dass ein PKW auf dem Golfplatz in Heimbach-Weis herumfahren würde. Durch die Beamten konnte im Rahmen der Fahndung der fragliche PKW angehalten werden. Im Fahrzeug befanden sich mehrere leere Benzinkanister und dazugehörige Schläuche. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu diesem. Der Fahrzeugführer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ALkohol, verfügte jedoch nicht über eine Führerschein. Der PKW wurde sichergestellt. Die beiden Fahrzeuginsassen machten keinerlei Angaben zur Sache und wurden nach den polizeilichen Maßnahmen und Fertigung diverser Strafanzeigen entlassen.

