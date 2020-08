Polizei Bielefeld

POL-BI: Arbeitsgeräte gestohlen

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld / Brackwede - Bethel - Diebe haben am Donnerstag, 06.08.2020, zwei Baumaschinen aus einer Gärtnerei in Brackwede gestohlen. Zwischen Freitag, 07.08.2020, und Montag, 10.08.2020, brachen Unbekannte zwei Container auf einem Friedhof in Bethel auf.

An der Brackweder Straße sind unweit der Straße an der Rosenhöhe eine Hilti Motorsäge und ein Stihl Kernbohrgerät gestohlen worden. Die Geräte lagen in einem Raum der Gärtnerei. Der Tatzeitraum lag zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr. In Nähe des Tatorts nahmen anwesende Angestellte keine anderen Personen wahr. Der Sachschaden wurde auf über Tausend Euro geschätzt.

Auf dem Friedhof am Remterweg öffneten Unbekannte gewaltsam zwei Container, die als Lager für Arbeitsgeräte dienen. Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, wurden aus den Containern diverse Gartengeräte, darunter ein Laubbläser, ein Rasenmäher und ein Kantenschneider gestohlen. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell