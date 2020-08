Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Aufbrecher stehlen Laptop aus dem Kofferraum

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt -

Ein Täter nutzte am Montag, 10.08.2020, die knapp zweistündige Abwesenheit eines PKW-Fahrers in der Tiefgarage Körnerstraße/ Am Niederwall zum Einbruch. Er erbeutete ein Laptop.

Ein Gütersloher parkte seinen PKW gegen 15:30 Uhr im Parkhaus an der Körnerstraße. Er legte sein Laptop in den Kofferraum, verschloss den Ford Fiesta und ging davon. Als der 46-Jährige gegen 17:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er eine eingeschlagene Fensterscheibe und die umgeklappte Rücksitzbank. Sein Laptop aus dem Kofferraum fehlte.

Denken Sie daran, lassen Sie auch bei nur kurzer Abwesenheit keine Wertgegenstände im Auto! Der Wagen ist kein Safe!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

