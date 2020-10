Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Talheim: Pkw zusammengeprallt

Zwei Pkw kollidierten am Dienstagmorgen in Talheim miteinander, wodurch zwei Personen verletzt wurden. Gegen 6.45 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem KIA die Straße "Nußbäumle". An der Kreuzung zur Straße "Egerten" übersah er vermutlich den von rechts herannahenden VW Polo einer 50 Jahre alten Frau. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß wurden der 52-Jährige und die 50-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe circa 9.000 Euro.

Obersulm-Eschenau: Kinder brechen aus einem Kindergarten aus

Im Beriech von Eschenau wurden am Dienstagmorgen zwei Kinder unter anderem mit einem Polizeihubschrauber gesucht. Den abenteuerlustigen 4- und 5-Jährigen war es vermutlich in ihrem Kindergarten zu langweilig und kletterten gegen 10.15 Uhr gemeinsam über einen circa 1,5 Meter hohen Gartenzaun, welcher den Außenbereich einer Kindertagesstätte in Eschenau komplett umschließt. Daraufhin liefen sie über ein dortiges Weingut in Richtung Affaltrach. Währenddessen suchten bereits mehre Einsatzkräfte und ein Polizeihubschrauber nach den zwei Jungen. Die Abenteurer liefen bis zu einem Haus am Ortseingang Affaltrach und betraten den Garten. Hier begannen sie zusammen zu spielen und toben. Gegen 13 Uhr kam die Bewohnerin des Hausen, welche eine Bekannte der Familie eines der beiden Kinder ist, zurück und entdeckte die beiden Kinder. Anschließend wurden der 5-Jährige und der 4-Jährige wohlbehalten zu ihren Eltern gebracht.

Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Circa 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Montag mit seinem Fahrzeug an einem geparkten Pkw. Zwischen 6 Uhr und 14 Uhr stand der Nissan einer 34-Jährigen am Fahrbahnrand der Straße "Im Klauenfuß". Innerhalb dieses Zeitraumes beschädigte der Unfallverursacher, vermutlich beim Vorbeifahren, den Wagen der Frau. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Güglingen: Maschinenbrand in einer Firma

Eine Maschine einer Firma in Güglingen-Eibensbach geriet am frühen Mittwochmorgen in Brand. Gegen 3.30 Uhr rückten Rettungskräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu der Firma in der Ochsenbacher Straße aus. Es stellte sich heraus, dass eine Rohrziehanlage Feuer fing. Die Ursache des Brandes ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt. Es entstand Sachschaden in Höhe von drei bis fünf Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Gegen Auto gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Montag mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand der Gerberstraße geparkten Pkw in Heilbronn. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den VW Passat und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren, fuhr er davon. Zeugen, die Angaben zu der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 1042500, zu melden.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

10.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Unfalls zwischen einem Pkw und einem Linienbus in Heilbronn. Der 72-jährige Golf-Lenker fuhr von einem Kundenparkplatz einer Bank auf die Pestalozzistraße. Hierbei übersah er vermutlich den von links herannahenden Linienbus. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Heilbronn: Unter Drogen gefahren

Ein Mercedes-Fahrer steht nach einer Verkehrskontrolle im Verdacht unter Drogeneinfluss sein Wagen in Heilbronn gefahren zu haben. Am Dienstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, überprüften Polizeibeamte den 23-Jährigen mit seinem Auto in der Böckinger Straße. Hier stellten die Polizisten Anzeichen einer akuten Drogenbeeinflussung fest. Ein Test bestätigte den Verdacht und verlief positiv. Anschließend musste der Mann zur Blutentnahme ins Krank

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell