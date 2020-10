Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Betrunkener E-Scooter-Fahrer kollidiert beinahe mit Streifenwagen

Bonn (ots)

Großes Glück hatte ein 21-Jähriger in der Nacht zu Freitag (16.10.2020) in der Bonner Innenstadt.

Der junge Mann war gegen 03 Uhr mit einem Leihscooter auf dem Radweg der Kennedybrücke mit Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Die Fußgänger- bzw. Radfahrerfurt an der Kreuzung Belderberg / Bertha-von-Suttner-Platz passierte er dann trotz Rotlicht. Dies unter den Augen einer Streifenwagenbesatzung der Wache Innenstadt, die auf dem Belderberg in Richtung Römerstraße fuhr. Die Fahrerin musste den Polizeiwagen abbremsen, um nicht mit dem E-Scooterfahrer zusammenzustoßen. Die Polizisten wendeten und setzten sich hinter den Rollerfahrer, der seine Fahrt in Richtung des Koblenzer Tores fortgesetzt hatte. Der 21-Jährige fuhr deutliche Schlangenlinien. Bei seiner Überprüfung war schnell klar: der junge Mann hatte Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von rund 1,2 Promille an. In einem Krankenhaus entnahm ein Arzt dem 21-Jährigen eine Blutprobe. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Polizei Bonn weist ausdrücklich darauf hin:

- Die Nutzung eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss kann eine Straftat darstellen, die den Führerschein kosten kann. Es gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer.

