Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Autofahrer nach Unfall auf der K 1690 bei Münchingen verstorben

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich am 6. November gegen 19:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 1690 zwischen Hemmingen und Münchingen zugezogen hatte. Wie wir am berichteten, war er mit seinem Mercedes in Richtung Münchingen unterwegs und hatte zunächst zwei vorausfahrende Pkw überholt. Im Anschluss verlor er im Verlauf einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der schwer verletzte Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell