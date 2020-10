Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141020-838: Unbekannter klaut Pedelec von Firmengelände

Engelskirchen (ots)

Am Dienstag (13.10.) hat ein Mann ein Pedelec vom Gelände einer Firma in Unterkaltenbach gestohlen. Ein Fahrrad, mit dem er auf das Gelände gelang, ließ er zurück. Mehrere Zeugen hatten gesehen, wie der Unbekannte gegen 15.00 Uhr mit einem Fahrrad auf das Firmengelände fuhr und wenige Minuten später in hohem Tempo mit einem Pedelec durch das Eingangstor in Richtung Unterkaltenbach verschwand. Bei dem geklauten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes E-Trecking-Rad der Marke Winaro. Es war unverschlossen am Fahrradstellplatz der Firma abgestellt. Zeugen zufolge ist der mutmaßliche Täter etwa 1,80 groß, von schmaler Statur und trägt einen Bart. Des Weiteren trug er eine Sonnenbrille, eine rote Jacke, einen dunklen Helm sowie einen dunklen Rucksack. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

