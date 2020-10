Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131020-835: Graffitisprayer gefasst

Gummersbach (ots)

Mitten am Tag hat ein 17-Jähriger im Bereich des Derschlager Busbahnhofes mehrere Graffitis gesprüht; dank aufmerksamer Zeugen konnte der Jugendliche ermittelt werden. Gegen 13.20 Uhr hatten Zeugen am Sonntag (11. Oktober) die Polizei verständigt, weil am Theodor-Braeuker-Platz aus einer dreiköpfigen Personengruppe heraus der Gehweg, eine Mauer, ein Auto als auch eine Bushaltestelle mit Farbe besprüht worden war. Die Polizei konnte die drei Jugendlichen, die sich zwischenzeitlich vom Ort des Geschehens entfernt hatten, kurz darauf antreffen. Bei einem 17-jährigen Gummersbacher fanden die Polizisten auch eine entsprechende Sprühdose. Er gab an, aus Langeweile gehandelt zu haben.

