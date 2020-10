Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131020-833: Fahrraddieb tauscht Pedelec

Wiehl (ots)

Am Montag (12. Oktober) hat ein Unbekannter in Wiehl-Pergenroth ein Pedelec gestohlen; am Tatort ließ er ein zuvor gestohlenes Pedelec zurück. Eine Zeugin hatte gegen 14.00 Uhr einen unbekannten Mann dabei beobachtet, als er mit dem Pedelec des Hausbewohners das Grundstück eines Einfamilienhauses am Kämperweg verließ. Wie sich daraufhin herausstellte, hatte der Unbekannte einen Schuppen aufgebrochen, um an das schwarze Rad der Marke Bulls zu gelangen. Am Tatort zurückgelassen hat der Tatverdächtige ein anderes Pedelec, das zwischen 17.30 Uhr am Sonntag und 16.00 Uhr am Montag in der Alten Hofstraße in Wiehl-Alferzhagen ebenfalls im Bereich eines Carports abgestellt war. Hier hatte der Dieb eine Gliederkette durchtrennt, mit der das Rad gesichert war. Nach Schätzung der Zeugin war der Tatverdächtigen zwischen 17 und 25 Jahren alt, etwa 170 - 180 cm groß, von dünner Statur und hatte blonde Haare. Als Oberbkleidung trug er eine hellgrüne Tarnjacke. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

