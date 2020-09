Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens/Bensersiel - Pedelec gestohlen // Esens - Unfallflucht // Friedeburg - Bei Zusammenstoß verletzt // Stedesdorf - Unfallflucht // Friedeburg - Traktor kippte auf Fahrbahn

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens/Bensersiel - Pedelec gestohlen

In Bensersiel ist am Sonntag ein Pedelec gestohlen worden. Am Vormittag entwendeten Unbekannte das schwarze Pedelec der Marke Gazelle im Alten Sielweg. Die Eigentümerin hatte ihr Rad in einem Fahrradständer vor einem dortigen Supermarkt abgestellt. Als sie gegen 9.45 Uhr von ihrem Einkauf zurückkehrte, war das Pedelec nicht mehr dort. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Ein Dacia Logan wurde zwischen Sonntag und Montag in Esens beschädigt. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Ostlandstraße am Straßenrand. Ein Unbekannter touchierte den Dacia und fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 12 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04971 926500.

Friedeburg - Bei Zusammenstoß verletzt

Bei einem Autounfall in Friedeburg sind am Montag zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 58 Jahre alter Toyota-Fahrer auf der Wiesedermeerer Hauptstraße in Richtung Leerhafe und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Volvo-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 58-jährige Toyota-Fahrer und der 37-jährige Volvo-Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Stedesdorf - Unfallflucht

In Stedesdorf kam es am Montag auf der Esenser Straße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer kam gegen 12.30 Uhr einer VW-Fahrerin auf der Esenser Straße entgegen. Im Kurvenbereich stießen die Fahrzeuge an den Außenspiegeln zusammen. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf den beteiligten Autofahrer unter Telefon 04462 9110.

Friedeburg - Traktor kippte auf Fahrbahn

In Friedeburg hat sich am Montag ein Verkehrsunfall mit einem Traktor ereignet. Der Fahrer eines Traktors mit Anhänger war gegen 10.15 Uhr auf der Reepsholter Hauptstraße unterwegs, als das Gespann aus noch ungeklärter Ursache umkippte. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Traktor und der mit Mais beladene Anhänger blockierten die Fahrbahn und es liefen Betriebsstoffe aus. Bis in den Nachmittag war die Reepsholter Hauptstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell