Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Autohaus // Aurich - Radfahrerin schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Autohaus

In ein Autohaus in Aurich ist am Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, stiegen bislang Unbekannte in das Gebäude in der Leerer Landstraße ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrerin schwer verletzt

Eine 70 Jahre alte Frau ist am Montag bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau gegen 17 Uhr auf der Oldersumer Straße unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen mit ihrem Rad stürzte. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

