Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0454 --Führerschein und Fahrzeug beschlagnahmt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Bürgermeister-Smidt-Straße Zeit: 25.07.20, 20:55 Uhr

Zivilkräfte der Polizei beobachteten am Samstagabend in Bremen-Mitte zwei Autos, die mehrfach stark beschleunigt wurden. Die Polizisten stoppten einen 22-jährigen Fahrer und beschlagnahmten sein Auto, sowie seinen Führerschein.

Kurz vor 21 Uhr befuhren ein schwarzer BMW und ein schwarzer Mercedes die Bürgermeister-Smidt-Straße in Richtung Am Brill mit überhöhter Geschwindigkeit. Zivilkräfte wurden auf das Verhalten aufmerksam und dokumentierten dieses mit dem eingesetzten Videowagen. Beide Fahrer fuhren unter anderem an der Schlachte vorbei, über die Martinistraße und den Breitenweg. Während der beobachteten Strecke bremsten beide Fahrer ihre Autos mehrfach ohne ersichtlichen Grund ab und beschleunigten danach über die erlaubte Geschwindigkeit. Zudem überholten sie sich untereinander, sowie andere Fahrzeuge mehrmals, wendeten verbotswidrig und bogen falsch ab. An der Einmündung zur Falkenstraße stoppten die Polizisten den Mercedes. Neben dem 22-jährigen Fahrer befanden sich eine 22 Jahre alte Frau und ein 23-Jähriger im Auto. Nach der Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Bremen beschlagnahmten die Zivilkräfte den Mercedes und den Führerschein des 22-Jährigen. Der Fahrer des BMW ignorierte die Anhaltezeichen und flüchtete von der Falkenstraße über eine rote Ampel in den Kaufmannsmühlenkamp.

Die weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat zum flüchtigen Fahrer sowie zum Verdacht eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrsbereitschaft unter der Rufnummer 0421 362-14850 zu melden.

