POL-AUR: Norderney - Auseinandersetzung in Gaststätte // Norden - Unfallflucht // Marienhafe - Fußgängerin angefahren // Norderney - Betrunkener Radfahrer // Norderney - Radfahrer gestürzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Auseinandersetzung in Gaststätte

In einer Gaststätte auf Norderney kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine nicht gezahlte Rechnung löste nach ersten Erkenntnissen in der Wedelstraße um kurz nach Mitternacht einen Streit zwischen einem Mitarbeiter des Lokals und einer Gruppe von Gästen aus. Der beschuldigte Wirt soll einen der anwesenden Gäste zu Boden geschlagen und getreten haben. Darüber hinaus soll er von den zur Gruppe gehörenden Gästen den offenen Rechnungsbetrag unter Androhung weiterer Gewalt gefordert haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts einer räuberischen Erpressung und Körperverletzung aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich am Montag in Norden am Schubertring. Ein Unbekannter stieß zwischen 10.15 Uhr und 10.20 Uhr gegen den rechten Außenspiegel eines Citroen C1. Der weiße Citroen war dort geparkt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Marienhafe - Fußgängerin angefahren

Eine 70 Jahre alte Frau ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Marienhafe verletzt worden. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Rad gegen 17.20 Uhr auf dem Fußgängerweg der Rosenstraße. Im Einmündungsbereich zum Mühlenloog übersah er die 70-jährige Fußgängerin offenbar und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt.

Norderney - Betrunkener Radfahrer

Auf Norderney wurde der Polizei am Montagabend auf dem Karl-Rieger-Weg ein Radfahrer mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten einen 53 Jahre alten Mann an, der augenscheinlich erheblich alkoholisiert war. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann aus Nordrhein-Westfalen. Er zeigte sich während der Kontrolle unkooperativ und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Im weiteren Verlauf versuchte er, einen der Beamten wegzustoßen. Die Einsatzkräfte mussten dem Mann schließlich Handschellen anlegen und ihn zum Krankenhaus verbringen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Norderney - Radfahrer gestürzt

Bereits am Donnerstag, 17.09.2020, wurde die Polizei Norderney gegen 18.30 Uhr zu einem Fahrradunfall im Karl-Rieger-Weg alarmiert. Ein 51 Jahre alter Urlauber war offenbar alleinbeteiligt mit dem Fahrrad gestürzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht verletzt, aber deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Dem 51-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

