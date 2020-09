Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Einbruchsversuch in Bahnhof Bühl/Bundespolizei sucht Zeugen

Bühl (Baden) (ots)

Unbekannte haben versucht in einen Imbiss im Bahnhof Bühl einzubrechen. Der Inhaber meldete sich gestern Abend bei der Bundespolizei und teilte mit, dass versucht wurde eine Seitentür auf der Bahnsteigseite aufzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es aber nicht gelungen, in das Objekt zu gelangen. Möglicher Tatzeitraum ist die Nacht von Montag auf Dienstag (14.09 auf 15.09.). Zu Tatverdächtigen liegen keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum versuchten Einbruch in den Imbiss im Bahnhof Bühl machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell