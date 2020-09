Polizei Bonn

POL-BN: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Meckenheim schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde eine 20-jährige Motorradfahrerin am 02.09.2020 in Meckenheim-Merl schwer verletzt: Nach dem aktuellen Sachstand war ein 33-jähriger Fahrer mit seinem Auto gegen 06:00 Uhr auf der Landstraße 158 in Fahrtrichtung Bad Godesberg unterwegs. In Höhe des Kreuzungsbereiches zur Straße "Auf dem Steinbüchel" wendete er seinen Wagen. Die Kradfahrerin, die hinter dem Pkw in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, stieß durch das geschilderte Fahrmanöver mit dem Pkw zusammen. Sie erfasste den Wagen an der Fahrerseite und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu - sie wurde von alarmierten Rettungskräften und einem Notarzt zunächst vor Ort versorgt - zur weiteren Behandlung wurde die 20-Jährige mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt - es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen.

