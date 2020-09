Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Mehrere Mülltonnen brannten auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zum 02.09.2020, gegen 04:00 Uhr, meldete ein Anwohner über Notruf den Brand mehrerer Mülltonnen in unmittelbarer Nähe einer Hausfassade auf der Alfterer Straße in Dransdorf. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und überprüfte das Mehrfamilienhaus - durch das Brandgeschehen wurde nach dem aktuellen Sachstand keine Person verletzt. Es entstand jedoch ein nicht unerheblicher Sachschaden an der Hausfassade und an Wohnungsfenstern. Nach dem ersten Ermittlungen ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Das zuständige KK 11 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Brand gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

