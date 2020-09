Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Scheibe von geparktem Auto eingeschlagen - Unbekannter entwendete Handtasche - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Vormittagsstunden des 01.09.2020 schlug ein noch unbekannter Täter eine Seitenscheibes eines auf der Langemarckstraße in Höhe des Friedhofgeländes geparkten Autos ein: Die Tat ereignete sich gegen 11:00 Uhr - der Unbekannte griff durch die eingeschlagene Scheibe in das Wageninnere und entwendete nach den bisherigen Feststellungen eine Handtasche, in der sich neben Bargeld und Ausweispapieren auch ein Schlüssel befand. Die von der alarmierten Polizeistreife eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Täters, zu dem aktuell keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem gechilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der dem zuständigen KK 35 in Verbindung zu setzen.

