Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim-Merl: Kinder warfen Stein auf die Fahrbahn

Bonn (ots)

Das hätte böse enden können: Vier Jungen (7, 11, 11 & 11 Jahre) haben am Freitagnachmittag (28.08.2020) in Merl die Polizei auf den Plan gerufen. Eines der Kinder hatte gegen 16:20 Uhr einen Pflasterstein auf die Fahrbahn der Gudenauer Allee geworfen und damit zwei Autofahrende zum Ausweichen gezwungen.

Alarmiert wurde die Polizei von zwei Zeuginnen, die den Notruf 110 gewählt hatten. Sie hatten beobachtet, wie der Stein aus einer Gruppe von mehreren Kindern von der Fußgängerbrücke der Uhlgasse aus auf die Straße geworfen wurde. Nach bisherigen Feststellungen mussten eine der Zeuginnen sowie ein weiteres Fahrzeug dem Stein ausweichen. Eine Kollision mit entgegenkommenden Autos konnte glücklicherweise verhindert werden, da diese ebenfalls auswichen. Beamte der Polizeiwache Meckenheim fuhren zum Ereignisort und trafen die vier Jungen an. Ein Elfjähriger gab sich als Werfer zu erkennen. Ein weiterer gab an, vor dem Wurf gewarnt zu haben. Der etwa 15x15x9 cm große Stein wurde sichergestellt und die vier Jungen wurden jeweils in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell