Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Renitenter Hoteldieb vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Besonders dreist klaute ein 40-jähriger Mann am Sonntagnachmittag (30.08.2020) aus einem Hotel an der Adenauerallee. Gegen 17:25 Uhr fiel einem Angestellten ein Mann auf, der mit einem Fernseher unter dem Arm aus dem Seiteneingang des Hotels ging. Der Zeuge folgte dem Mann und informierte einen Kollegen, der die Polizei verständigte. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bad Godesberg konnte den mutmaßlichen Dieb schließlich an der Ecke Schedestraße/Buschstraße stellen. Wie sich herausstellte, war der Fernseher zweifelsfrei dem Hotel zuzuordnen. Er wurde dem Personal übergeben. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest, dass dieser derzeit ohne festen Wohnsitz ist. Der darüber hinaus mit rund 1,5 Promille alkoholisierte 40-Jährige wurde daher vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Nach der Entnahme einer Blutprobe übernahm die Kriminalwache die ersten Ermittlungen gegen ihn. Diese dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-22

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell