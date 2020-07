Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Brandsatzlegung an Baggern auf Autobahnbaustelle: Staatsanwaltschaft lobt 1.500 Euro Belohnung aus

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis):

Nachdem unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 03.07.2020 und dem 06.07.2020 auf einer Baustelle an der Autobahn 49 bei Schwalmstadt versucht hatten, mehrere Bagger mit selbstgebauten Brandsätzen in Brand zu setzen, laufen die umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Marburg auf Hochtouren. Da die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Ergreifung der Täter führen konnten, werden weiterhin Zeugen gesucht, die an dem Wochenende im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Marburg eine Belohnung von 1.500 Euro ausgelobt.

Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes

Die Brandsätze an fünf Baggern auf der Baustelle waren am Morgen des 06.07.2020 fast zeitgleich zu einem Bekennerschreiben einer "Autonomen Kleingruppe" im Internet entdeckt worden. Aufgrund der möglicherweise politisch motivierten Tat werden die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Marburg bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Nach den bisherigen Ermittlungen waren die Brandsätze am Tatort, der sich im Bereich des Baustellenabschnitts der A 49 zwischen den Schwalmstädter Ortsteilen Frankenhain und Rommershausen befindet, durch die unbekannten Täter entzündet worden, gingen aber zum Glück, vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse, aus. Da bei einer späteren möglichen Selbstentzündung auch Personen hätten zu Schaden kommen können, werden die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes geführt. Der Tatzeitraum, in dem die Brandsätze an den Baggern platziert wurden, lässt sich momentan auf die Zeit zwischen Freitagmittag, 12:00 Uhr, und Montagmorgen, 7:45 Uhr, eingrenzen.

Staatsanwaltschaft lobt Belohnung aus

Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wird von Seiten der Staatsanwaltschaft Marburg eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs. Sie ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtspersonen bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Hinweise zur Tat oder auf die Täter werden unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Timo Ide Pressesprecher Staatsanwaltschaft Marburg Tel. 06421 - 290222

Ulrike Schaake Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561 - 910 1021

