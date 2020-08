Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Polizei stoppte alkoholisierte E-Scooter-Fahrer

Bonn (ots)

In der Nacht zu Samstag (29.08.2020), gegen 03:10 Uhr, fiel Beamten der Polizeiwache Ramersdorf in der Beueler Hermannstraße ein E-Scooter-Fahrer auf, der in starken Schlangenlinien unterwegs war.

Noch vor seiner Kontrolle stürzte der Mann zu Boden, verletzte sich aber nicht. Ein bei dem 34-jährigen Mann durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholvortest ergab allerdings einen Wert von rund 2,0 Promille. Die Beamten brachten ihn daher mit dem Ziel der Entnahme einer Blutprobe zur Wache. Zwischen der Steinerstraße und der Johannesstraße kam dem Streifenwagen jedoch ein weiterer, mit zwei Personen besetzter E-Scooter entgegen. Als die Beamten den 17-jährigen Fahrer auf diesen unzulässigen Personentransport hinweisen wollten, stellten sie auch bei ihm Alkoholgeruch fest. Beide E-Scooter-Fahrer wurden nun nach Ramersdorf gebracht. Ein auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 17-Jährigen einen Wert von etwa 0,8 Promille.

Gegen den 34-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr mit Auswirkungen auf seine Fahrerlaubnis eingeleitet. Den 17-Jährigen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von 500,- EUR.

