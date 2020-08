Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Beziehungsstreit eskalierte - 45-Jähriger in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Am Abend des 28.08.2020 kam es in einer Wohnung in Bonn-Gronau zu einem Beziehungsstreit, in dessen Verlauf eine 55-jährige Frau von ihrem 45-jährigen Partner körperlich attackiert und verletzt wurde.

Eine Angehörige der Geschädigten verständigte daraufhin die Polizei. Beamte der Polizeiwache Bad Godesberg eilten zum Tatort und konnten den alkoholisierten 45-Jährigen vor der Wohnung stellen. Er wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache erste Ermittlungen übernahm.

Weitere Ermittlungen in der Nacht zu Samstag ergaben schließlich den Tatvorwurf der versuchten schweren Körperverletzung im Rahmen eines Falles häuslicher Gewalt. Der 45-Jährige, der der Polizei bereits aus zurückliegenden Fällen häuslicher Gewalt bekannt ist, wurde am Samstag auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für ihn anordnete. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

