POL-PPRP: Ludwigshafen - Tatort gesucht nach Kupferdiebstahl

Am frühen Sonntagmorgen konnten in der Ludwigstraße zwei Personen nach einem Diebstahl von Kupferkabeln festgenommen werden. Die beiden Männer konnten beim Ausladen einer größeren Menge von Kupferkabeln aus ihrem PKW festgestellt werden. Bei Erblicken der Funkstreife flüchteten sie in ein Mehrfamilienhaus, wo sie im Anschluss festgenommen werden konnten. Bei den aufgefundenen Kabeln handelt es sich u.a. um schwere Gummischlauchleitung in der Dimension 4x50mm².

Die Geschädigten des Kabeldiebstahls bzw. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

