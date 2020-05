Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen-Mundenheim - Verkehrsunfall mit verletzter Person und flüchtigem PKW

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 23.05.2020, gegen 21:55 Uhr, befuhr eine 20-jährige mit ihrem schwarzen Mini Cooper die Bruchwiesenstraße in Richtung Maudach. Zwischen der Einmündung des Schänzeldamms und dem Übergang in die Maudacher Straße wurde sie von einem in gleicher Richtung fahrenden BMW derart geschnitten, dass sie einen Zusammenprall nur durch ein Ausweichmanöver verhindern konnte. Dabei kollidierte die Frau frontal mit einem Verkehrsschild und wurde dabei leicht verletzt. Der Mini Cooper war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der unfallverursachende PKW entfernte sich. Bei diesem soll es sich um einen dunklen BMW handeln. Mögliche Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Peter Gleber

Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell