Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kellerbrand wegen defekter Stromleitung

53902 Bad Münstereifel-Bergrath (ots)

In einem Kellerraum eines Einfamilienhauses in der Paulstraße kam es am Montag gegen 13 Uhr vermutlich durch einen Defekt einer Stromleitung zu einem Brand. Verletzt wurde niemand. Die Schadenssumme liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

